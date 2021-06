Fernanda Paes Leme e João Vicente de Castro - Reprodução

Fernanda Paes Leme e João Vicente de CastroReprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 14:28 | Atualizado 04/06/2021 14:30

Rio - O amor está no ar! É amor de amigos, mas também conta. Nesta sexta-feira, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme comemora seu 38º aniversário e recebeu uma homenagem emocionante e divertida do amigo, o ator João Vicente de Castro.

fotogaleria

Publicidade

No texto, compartilhado ao lado de fotos no Instagram, Jovi fala que foi ele quem inventou o apelido da amiga (Fepa) e faz piada sobre falas polêmicas da CPI da Covid. Mas no final, o ator acrescenta que o amor dos dois faz "faz deserto virar cachoeira".

Confira: