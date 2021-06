Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin - Reprodução

Deolane Bezerra, viúva de MC KevinReprodução

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 10:36

Rio - MC Kevin morreu, após a queda de uma sacada de hotel, no dia 16 de maio. Mas, mesmo após semanas do caso, o nome do artista continua sendo muito comentado nas redes sociais. Viúva do MC, Deolane Bezerra fez um longo desabafo em seu Instagram nesta quinta-feira.

fotogaleria

Publicidade

Nas imagens, a advogada aparece muito irritada e rebate críticas feitas por uma pessoa, que não é citada. Deolane ainda fala sobre a aliança que Kevin usava e desapareceu. Segundo a advogada, foi ela quem teria comprado a peça avaliada em R$ 25 mil.

"A minha aliança, que eu comprei, paguei... Quem pagou fui eu, até por isso fiz um boletim de ocorrência, não é por valor financeiro, é sentimental, as pessoas estão falando que se acharem - o que não vão achar, eu já sei, mas vou até o fim para as pessoas serem responsabilizadas - estão falando que não é minha. Antes de abrir a boca pra falar de mim, tenha certeza, ou não fale nada a meu respeito", desabafou Deolane.



"Eu prometi para mim mesmo que não ia mais comentar nada sobre isso na internet, mas eu não tenho um minuto de paz. Até pessoas que sequer estava convivendo com o Kevin e comigo até o acontecido está dando entrevista agora, falando que eu não era mulher de fé. Você lembra há um tempinho atrás quando eu estava resolvendo sobre o destrato do Kevin, você lembra que você abandonou? O Kevin nem queria falar com você mais, proibiu você de entrar lá. Mas como ele tinha um coração bom, ele te perdoou, porque ele era muito bom nisso: perdoar as pessoas que saltaram a mão dele quando ele necessitava", completou a advogada.



Publicidade

Mesmo sem citar nomes ou dizer a quem estava se referindo, seguidores apontaram o alvo das indiretas: Angelo Canuto, que se disse mentor do cantor e declarou que a aliança de R$ 25 mil deveria ficar com a filha do funkeiro por ser sua única herdeira.

Confira o desabafo de Deolane:

Publicidade