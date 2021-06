Jair Bolsonaro e Sarah Andrade - Reprodução/Montagem

Publicado 04/06/2021 09:13

Rio - Sarah Andrade voltou a causar uma polêmica por conta de política. Quando ainda estava no "BBB 21", a consultora de marketing foi muito criticada após dizer que gostava de Bolsonaro. Porém, a internet não deixou passar em branco um comentário que a ex-BBB fez no vídeo que Juliana Paes postou dizendo que não é "bolsominion" e que não concorda com a direita nem com a esquerda.

"Exatamente isso. Deu aula", escreveu Sarah. Prints desse comentário circularam nas redes sociais, até que a brasiliense decidiu se posicionar mais uma vez. Ela respondeu a uma piada que um internauta fez dizendo que o Instagram da ex-BBB foi hackeado, por isso o comentário concordando com um vídeo que fala mal de Bolsonaro.

"Não, meu amor, hackearam nada, não. Não sei qual a dificuldade do pessoal entender que eu, Sarah, sou fora Bolsonaro e também sou fora Lula. Acho que nós brasileiros merecemos mais. Muito mais", escreveu Sarah no Twitter. Porém, esta declaração não caiu nada bem e a hashtag "fora Sarah" entrou nos assuntos mais comentados da rede social na manhã desta sexta-feira (4).

