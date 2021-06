Duda Nagle e Victor Sorrentino - Reprodução/Montagem

Duda Nagle e Victor SorrentinoReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 08:45 | Atualizado 04/06/2021 08:46

Rio - Duda Nagle postou, em suas redes sociais, uma carta traduzida com um pedido de desculpas feito pela família de Victor Sorrentino, médico brasileiro preso no Egito. Victor é investigado por assédio sexual e está contido pelas autoridades egípcias desde o dia 30 de maio. No texto, a família do médico pede desculpas a quem se sentiu ofendido e diz que Victor segue colaborando com as autoridades.

fotogaleria

Publicidade

“Nosso sincero pedido de desculpas a vítima, a família da vítima e a todos que possam ter se sentido ofendido. O Victor segue colaborando com as autoridades egípcias para esclarecimento dos fatos. A família está consternada, mas aguarda esperançosa os desdobramentos do caso. Agradecemos aos amigos, pacientes, alunos e admiradores do Victor, que têm nos apoiado neste momento", diz o texto, que ainda agradece o apoio dado ao jovem.



"As boas vibrações e orações fazem toda a diferença. Agradecemos, também, o apoio do corpo diplomático brasileiro que tem sido incansável em solucionar a questão. Qualquer novidade, com certeza, comunicaremos a todos. Família Sorrentino. 'TePerdooVictorSorrentino'".