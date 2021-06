Juju Salimeni abre o coração sobre crises de ansiedade - Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 17:02

Rio - Juju Salimeni aproveitou o feriado desta quinta-feira (3) para ter um bate-papo sincero com seus fãs, no Instagram. A influenciadora usou os Stories para falar sobre as crises de ansiedade que enfrenta, revelando até que, hoje mesmo, já havia passado por uma.

"Vou falar bem a real para vocês. Não curei a minha ansiedade e, para ser muito sincera, não sei se de fato existe cura. Acho que talvez a ansiedade seja uma característica da pessoa", afirmou a musa fitness. "Acho sinceramente que é uma coisa que você aprende a lidar, mas não algo que se livra completamente. A gente é ansioso e pronto, tem que contornar as situações", desabafou.

"Eu ando tendo bastante ansiedade ultimamente. Especificamente hoje tive uma crise de ansiedade. A diferença é que depois de tantos anos passando por isso, você consegue identificar o que é uma crise, se acalma mais rápido e entende o que está acontecendo. Então, aquela coisa ruim passa mais rápido", explicou a youtuber.

"As minhas crises são terríveis. É a pior sensação do mundo. Elas acontecem se eu ficar com medo de alguma coisa, assustada por alguma coisa, nervosa por algum motivo. Se acontecer alguma situação e aquilo me deixar estressada ou com medo, esquece", disse a influenciadora antes de revelar a situação que serviu de gatilho para si nesta quinta-feira.

"Hoje aconteceu isso. Infelizmente uma pessoa chegou para mim e falou uma coisa que me assustou muito. Eu não posso passar por esse tipo de situação. Quando eu levei esse susto, foi na hora. O coração disparou, taquicardia insuportável. Tive uma sensação de desmaio na hora, e controlei a respiração, porque caso contrário desmaiaria", contou Juju.

A modelo ainda se abriu sobre os outros sintomas que tem quando enfrenta uma crise. "Já fiquei embrulhada no estômago, meu intestino sente na hora. Às vezes preciso ir correndo ao banheiro. Minha pressão sobe. São sintomas terríveis", afirmou a musa.