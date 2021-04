Por O Dia

Publicado 31/03/2021 19:58

Rio - A atriz Thais Fersoza usou as redes sociais nesta quarta-feira para fazer um desabafo sobre ansiedade. A apresentadora contou aos fãs que desenvolveu o transtorno durante a pandemia do novo coronavírus, além de explicar que ainda está aprendendo a lidar.



"Nessa pandemia, realmente tive que encarar um lado meu que não conhecia. Como Juliana Paes fala, ansiedade não tem nada a ver com ser uma pessoa ansiosa. São coisas diferentes", disse. "Um lado meu que não conhecia, não gostei e estou aprendendo a lidar com ele", completou.

A atriz lembrou um relato de Juliana Paes durante entrevista ao seu canal sobre enfrentar a ansiedade durante a pandemia."Tive momentos de ansiedade muito grandes. Ouvia as pessoas falando como era e não entendia. Às vezes, a gente até tira pra menos. Quando a gente não sente, a gente fala que é frescura. Vivi algumas noites com aquela palpitação, aquela coisa. Quando você se vê em casa, trancado, lidando com seus próprios fantasmas todo dia, a ansiedade bate mesmo. As pessoas acham que a gente é famoso, rico e tem tudo, e ansiedade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver nem com ser ansioso. Foi um momento de me entender, saber o que botei para baixo do tapete, que não encarei de frente e deixei para depois. Entendi que precisava de uma ajuda muito mais terapêutica do que de remédios", disse Juliana Paes.