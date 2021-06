Irmã de Whindersson Nunes recebe primeira dose da vacina contra a covid-19 - Reprodução/Instagram

Irmã de Whindersson Nunes recebe primeira dose da vacina contra a covid-19Reprodução/Instagram

Por IG - Gente

Publicado 03/06/2021 13:48

Rio - Hagda Kerolayne, irmã do humorista e youtuber Whindersson Nunes, revelou que tomou a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta quinta-feira (3). A influencer, de 24 anos, se vacinou através da prioridade para pessoas com comorbidades e revelou ter nascido com um problema no coração.

A irmã do humorista registrou o momento da vacinação e fez questão de explicar o motivo para evitar qualquer tipo de ataque. "Já fiz três cirurgias cardíacas e sempre vou ao médico saber se está tudo bem! Tenho uma cicatriz enorme no peito e até já mostrei algumas vezes aos seguidores antes, que já sabem. Mas avisando aos novos que talvez possam não saber e para evitar qualquer tipo de fala sem sentido", desabafou Hagda.

A influencer ainda agradeceu aos fãs pelo apoio que vem recebendo após a morte do seu sobrinho João Miguel, filho de Whindersson e Maria Lina Deggan. "Obrigada por todo o carinho e conforto. Pessoas boas como vocês são essenciais e aos maus procuro filtrar e ignorar. Logo volto com minha alegria para vocês", completou Hagda.