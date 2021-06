Anitta e Juliette - Reprodução

Publicado 03/06/2021 11:38

Rio - A campeã do "BBB21", Juliette Freire, participou do programa “Mais Você”, da Globo, com Ana Maria Braga, nesta quinta-feira (3).

Com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, Juliette disse que está fechando muitos contratos. “Faço muita foto, fecho muito contrato. Estou fazendo aula de teatro, olhando outras coisas, mas estou no momento de organizar tudo”, disse Juliette.

Questionada por Ana Maria Braga sobre a cantora Anitta se tornar sua empresária fora do BBB, Juliette foi firme ao negar. "Não. Anitta está dando todo apoio que eu pedi, mas a minha empresária sou eu e meus amigos. Ela, não. Ela tá me orientando em questões artísticas, essas coisas, mas ela está tão ocupada lançando músicas", completou Juliette.

A campeã do "BBB21" ainda afirmou que vai voltar para a Paraíba neste mês para reencontrar os familiares.