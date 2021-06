Viih Tube e Lara Chicon - Reprodução/Montagem

Viih Tube e Lara ChiconReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 09:33

Rio - Ex-amiga de Viih Tube, Lara Chicon movimentou a internet na noite desta quarta-feira ao fazer alguns comentários sobre a youtube. Em seu Instagram, Lara estava respondendo uma caixinha de perguntas e, ao ver dúvidas sobre Viih, respondeu com certo desdém. "Quem é?", escreveu a jovem no Instagram. Logo depois, Lara compartilhou um print dizendo "Lara andou para que Viih pudesse correr" e completou "É isso, família".

fotogaleria

Publicidade

Como muitos seguidores de Lara vieram por conta da amizade com Viih, muitos fãs se chatearam com Lara e a história viralizou. Pouco tempo depois, Lara voltou às redes sociais para explicar e disse que, apesar de não ter mais contato com a ex-BBB, foi tudo uma brincadeira.

"Vou jogar a fofoca na roda. Comecei e agora tenho que terminar. Não tem nada demais. Postei a caixinha de perguntas no Instagram, como sempre faço e sempre surgem as mesmas perguntas da Viih Tube. Gente, eu não falo com ela. A gente não tem mais contato. Ela é uma pessoa ótima. A gente não fez nada, a gente não brigou, nunca aconteceu nada. Gente, foi só uma piada. Todo mundo me chamando de ingrata. Eu não pretendo ser famosa. Não gostou, pode parar de me seguir", disse Lara.