Mau-caráter, Diogo faz de tudo para aproveitar o dinheiro do sogroGlobo / Victor Pollak

Por IG - Gente

Publicado 03/06/2021 08:25

Rio - Na contramão de Juliana Paes, que criticou a forma como a oncologista Nise Yamaguchi foi tratada durante seu depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira (1), Armando Babaioff, o Diogo, advogado mau-caráter de "Bom Sucesso", não aliviou o lado da doutora, que é uma das principais defensoras do tratamento precoce e do uso da cloroquina.

"Essa Nise Yamaguchi é feita do mesmo barro do oportunismo, do negacionismo, do bolsonarismo, da mentira, da milícia. Que gentalha nojenta!", frisou o ator da Globo, demonstrando toda a sua indignação em sua primeira postagem no Twitter.

Na sequência, agradeceu ao senador Otto Alencar, do PSD-BA: "Otto cantou a pedra no final. Ela tentou ser ministra da Saúde e não conseguiu. Uma oportunista que topa fazer acordo com o diabo".

Juliana Paes defende Nise Yamaguchi após depoimento na CPI da Covid: ‘Merece respeito’ Reprodução/Instagram

Mas ele não parou por aí, não! Além de expor suas críticas, Babaioff ainda fez questão de recorrer à sua matriarca para dar um exemplo sobre a ineficácia do remédio: "Se minha mãe fosse enganada por uma médica a usar um medicamento que não só não funciona como poderia ser prejudicial para a saúde de um dos filhos, 'duvideodó' que deixaria dona Nise terminar uma frase".

