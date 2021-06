Arcrebiano e Carol Peixinho - Reprodução

Arcrebiano e Carol PeixinhoReprodução

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 08:11

Rio - Será que ficou só na amizade mesmo? Após ser apontado, por diversas vezes, como affair de Carol Peixinho durante o 'No Limite', Arcrebiano, o Bil do 'BBB 21', negou a informação de que tivesse se apaixonado durante o reality. A discussão surgiu em uma pergunta no Instagram do modelo que, por sua vez, respondeu com um categórico "não, meus queridos".

fotogaleria

Publicidade

Mas, é claro, isso não diminuiu em nada a torcida do 'Carolbiano', o shipp do possível casal. Isso porque alguns seguidores especulam que ele pode não ter se apaixonado durante o reality, mas pode, sim, estar flertando com a ex-BBB agora com fim do programa. "Minha gente, como se apaixonar naquelas condições? Sem tomar banho, sem escovar os dentes, meu Deus!", brincou uma seguidora. "O pessoal também é emocionado né, já joga uma paixão no flertinho", explicou uma fã.