Por O Dia

Publicado 02/06/2021 21:27 | Atualizado 02/06/2021 21:28

Arthur Picolli, do "BBB 21", comemorou a marca dos 5 milhões de seguidores no Instagram de uma maneira diferente. O ex-BBB publicou, na mesma rede social, uma tour por Conduru, sua cidade natal no Espírito Santo.

fotogaleria

"Falei tanto desse paraíso lá dentro da casa mais vigiada do Brasil, que muitos de vocês devem ter ficado curiosos pra conhecer um pouquinho mais. E pra comemorar, ainda, os 5 milhões, vamos dar uma volta por Conduru", escreveu o instrutor de crossfit na legenda do vídeo.







Para finalizar, o ex-brother mandou um recado para Projota e Pocah: "O Brasil viu vocês falando, então saibam que vai ter sim show de Projota e Pocah aqui em Conduru na Festa de Maio!".