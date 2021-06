Caio Castro, Alan Passos e Grazi Massafera - Reprodução/Montagem

Publicado 02/06/2021 15:05 | Atualizado 02/06/2021 15:07

Rio - A internet não é terra de ninguém! Após toda a confusão envolvendo Rafa Kalimann e Caio Castro, que teriam "defendido" o direito à homofobia , uma internauta fez um comentário sobre Grazi Massafera. Se referindo a Caio, e talvez a Cauã Reymond, a jovem falou que a atriz só namorava homens "babacas".

Mas ela não contava é que Alan Passos, ex-namorado da atriz também fosse responder. "Opa opa opa!!! Alto lá!!!", escreveu o ex-BBB, que iniciou um relacionamento com Grazi durante o 'Big Brother Brasil 5'.

A resposta de Alan, é claro, viralizou e a jovem resolveu se explicar. "O ex-BBB Alan respondendo meu tweet sobre ex-namorados da Grazi. Mal sabe ele que compartilhei esses dias um tweet com foto dele no protesto que dizia 'o melhor ex da grazi'", escreveu.

Confira a postagem: