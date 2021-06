André, Arcrebiano, Carol Peixinho, Gleici e Kaysar - Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 13:11

Rio - Para quem acompanha o 'No Limite', na Globo, já deu para perceber que existe um clima rolando entre alguns dos participantes. Dentre os mais falados estão Arcrebiano e Carol Peixinho, e Gleici e Kaysar. E para deixar o público ainda mais curioso, André Martinelli, que também está no reality, insinou que as duplas realmente formaram casal após o fim do programa.

O grupo se reuniu ontem para assistir ao episódio de 'No Limite', que já foi todo gravado e, por isso, os participantes já estão de volta às suas casas. Em uma foto postada ao lado do quarteto, André brincou: 'Segurando vela?'. O comentário foi o suficiente para levar os fãs dos possíveis casais a shipparem ainda mais as relações.

Confira a publicação: