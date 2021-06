Padre Julio Lancellotti Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 10:42

Rio - Famoso por seus trabalhos de cunho social, onde ajuda parcelas mais fragilizadas da sociedade, como pessoas em situação de rua, o Padre Julio Lancellotti foi alvo de ataques nas redes sociais após indicar uma leitura com a temática LGBTQIA+.

Após postar uma foto segurando o livro 'Teologia E Os Lgbt +: Perspectiva Histórica E Desafios Contemporâneos', de Luís Corrêa Lima, o religioso foi chamado de "herege", "terrorista" e muitos outros termos ofensivos.

Mas, apesar dos ataques, muitos seguidores do líder religioso se sentiram contemplados com a declaração. "Seu trabalho e postura me fazem pensar em Jesus andando no meio do povo e amparando a todos. O verdadeiro cristianismo", escreveu uma seguidora.

Confira a publicação:

Não deixe de ler . pic.twitter.com/c6pFtEEoY5 — JULIO LANCELLOTTI (@pejulio) May 30, 2021