Marcela McGowan e Luiza Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 13:47 | Atualizado 19/05/2021 13:49

Rio - O amor está no ar! A ex-BBB Marcela McGowan posou só de lingerie com namorada, a cantora sertaneja Luiza, e compartilhou o resultado dos cliques nas redes sociais na manhã desta quarta-feira.



"As maiores palavras que me vem a cabeça pensando no nosso amor é liberdade (de amar, de ser, de falar), e leveza", escreveu a ex-BBB e também médica. No registro, elas aparecem juntas em uma cama enquanto sorriem para a câmera.