Edivaldo Dondossola e o marido, Pedro Dias Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 06:18

No dia nacional de luta contra a LGBTfobia, o repórter da TV Globo Edivaldo Dondossola resolveu postar uma foto romântica com o marido, Pedro Dias. A imagem trazia a seguinte legenda: "Ninguém vai poder querer nos dizer COMO AMAR. O amor do outro não é da sua conta. Tome conta do seu preconceito".

Dondossola e Pedro se casaram em março deste ano.