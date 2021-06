Poliana Abritta e o namorado, Chico Walcacer Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 10:31 | Atualizado 02/06/2021 10:35

Rio - Poliana Abritta surpreendeu os seguidores, nesta quarta-feira, ao postar uma foto com o maridão no Instagram. A apresentadora aproveitou o momento para se dedicar ao jornalista Chico Walcacer com uma música de Caetano Veloso.

fotogaleria

Publicidade

"Caetano escreveu a legenda da nossa foto hoje: 'eu viveria isso aqui infinitas vezes'", escreveu a apresentadora do "Fantástico", da Rede Globo.

Na sequência, recebeu elogios de amigos e fãs. "Bonitos demais", escreveu Aline Midlej. "Bonitos demais", elogiou uma seguidora. "Lindo casal", pontuou outra.