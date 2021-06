Virgínia Fonseca no nascimento da filha Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 02/06/2021 08:34

São Paulo - Virgínia Fonseca segue compartilhando com seus seguidores alguns momentos com Maria Alice, sua primeira filha com Zé Felipe, que nasceu neste domingo, em Goiânia. Nesta terça-feira, a influencer publicou algumas fotos inéditas do parto em seu Instagram.

"Essa sequência de fotos marcou o momento que eu nunca irei esquecer na minha vida! O nascimento da minha filha foi uma loucura, um mix de emoções, um amor inexplicável e ela é tão linda. Obrigada Deus por tudo isso", declarou.