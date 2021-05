Além de Kevin, estiveram no quarto Victor Elias Fontenelle, Bianca Domingues e Jhonatas Augusto Cruz. Reprodução

Rio - O quarto em que Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, estava momentos antes de cair, no Brisa Barra Hotel, na Barra da Tijuca, teve quatro acessos diferentes em uma hora. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), assinado pelo perito Luiz Alberto Pereira Coelho, quatro cartões diferentes foram usados para entrar no quarto 502, em que estavam hospedados dois amigos do funkeiro.

O documento mostra que os acessos aconteceram às 16h52, 16h53, 17h01, 17h38, 17h39 (duas vezes), 17h40 e 17h57. "Podemos verificar que o momento de maior circulação de acionamento dos cartões de acesso ao quarto, foi entre 16:52h e 17:57h, totalizando 04 (quatro) acessos", analisou o perito.

Além de Kevin, estiveram no quarto Victor Elias Fontenelle, Bianca Domingues e Jhonatas Augusto Cruz. O laudo do perito corrobora com os depoimentos deles, em que afirmaram que Kevin teria caído acidentalmente depois de se pendurar na sacada do quarto.