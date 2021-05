O funkeiro MC Kevin morreu após cair do 5º andar de um prédio Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 18:39 | Atualizado 23/05/2021 18:55

Rio - O laudo da perícia da Polícia Civil aponta que Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, morreu de forma acidental ao cair do quinto andar do Brisa Barra Hotel, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. O documento do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), assinado pelo perito Luiz Alberto Moreira Coelho, concluiu ainda que não há indícios de brigas no quarto em que amigos do funkeiro estavam hospedados.

Nos momentos anteriores à morte de MC Kevin, estavam Victor Elias Fontenelle e Bianca Domingues. O laudo corrobora com os depoimentos dos dois, que disseram que o funkeiro estaria na varanda com Bianca e que ele teria se pendurado do lado de fora da sacada.

Em depoimento, Bianca revelou que concordou em receber R$ 2 mil para transar com dois homens . Ela também contou que os três, MC Kevin e Victor, beberam Whisky, Gin, além de consumirem maconha e a droga sintética MD. No quarto, a perícia encontrou apenas pacotes de preservativo e bebidas alcóolicas pela metade. A Polícia Civil não encontrou qualquer sinal de drogas no local.