Jojo Todynho se emociona no velório de MC Kevin, na quadra da Unidos de Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, nesta terça-feira Thiago Duran / Ag. News

Por Bruna Fantti

Publicado 18/05/2021 19:32 | Atualizado 19/05/2021 07:01

Rio -- Os últimos momentos de MC Kevin foram ao lado de uma modelo e de um amigo, fazendo sexo a três, bebendo Gin, Whisky, além de usar maconha e a droga sintética MD. As revelações constam no depoimento de Bianca Domingues, 25 anos, que recebeu R$ 2 mil para transar com os dois homens, em um quarto de hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A modelo fez o relato na 16ªDP (Barra da Tijuca) e revelou detalhes das últimas horas do artista, que morreu na noite de domingo, após tentar pular de uma varanda para outra do hotel em que estava.

Confira o depoimento na íntegra abaixo:

Bianca descreve como conheceu MC Kevin, na Barra da Tijuca:

DISSE QUE no dia 11 de maio de 2021 veio para o Rio de Janeiro, a fim de alugar um

apartamento que uma amiga teria indicado em Copacabana, porém ao chegar no local foi

informada por um corretor que não seria possível realizar a locação; QUE diante da

negativa se dirigiu ao hotel Laghetto Stilo Barra Rio, R. Marcelo Roberto, 65 - Barra da

Tijuca, onde já teria se hospedado outras vezes e reservou um quarto do dia 11 de maio até o

dia 19 do mesmo mês; QUE ontem, dia 16 de maio de 2021, por volta das 13h estava na

Praia da Barra, na altura do posto 7, num quiosque em frente ao Hotel em que estava

hospedado, tomando sol sozinha, quando avistou MC KEVIN, acompanhado de mais uns

05(cinco) amigos; QUE conhecia MC Kevin pelas redes sociais, pois passou a segui-lo no

Instagram há cerca de uma semana, mas nunca trocaram mensagens; QUE não marcaram

nenhum encontro e teriam se encontrado por acaso; QUE um dos amigos de KEVIN se

aproximou e começou a puxar assunto com a declarante; QUE durante a conversa passou

seu contato telefônico a LUCAS e disse a ele seu perfil no Instagram, momento em que

LUCAS passou a segui-la e a declarante o seguiu de volta; QUE LUCAS voltou para onde

estava KEVIN e os demais amigos e a declarante permaneceu sozinha; QUE alguns minutos

após se dirigiu até o quiosque para cobrar a bebida que tinha pedido, mas estaria

demorando;

Amigo diz que Kevin consumiu drogas:

QUE ao passar por KEVIN e seus amigos, KEVIN disse: "Não vai dizer um oi?

Só porque sou casado?", que sorriu, mas não teria respondido nada; QUE logo após, um dos que sorriu, mas não teria respondido nada; QUE logo após, um dos rapazes se aproximou, se apresentou como VITOR e perguntou se poderia se sentar ao lado da declarante; QUE ficaram conversando por alguns minutos; QUE VITOR falou que era MC, assim como KEVIN; que VITOR disse que na noite anterior teriam feito um show juntos,que estavam sem dormir, pois saíram do show, foram direto pra casa de um amigo vulgo "PK", que na casa de PK teriam misturado droga, conhecida como MD, com bebidas alcoólicas; QUE durante toda a tarde viu KEVIN e seus amigos ingerindo bebidas que pareciam ser Gin e Whisky, além de estarem fumando cigarros de maconha; QUE já por volta das 17h, quando estavam recolhendo as cadeiras e mesas do quiosque onde estavam, VITOR chamou a declarante para ficar com seus amigos; QUE a declarante aceitou e passou a beber com eles, inclusive deu alguns tragos no cigarro de maconha que fumavam; QUE durante a conversa VITOR disse que KEVIN estaria interessado em ficar com a declarante, mas que tinha que ser segredo, pois KEVIN era casado; QUE KEVIN disse que teria "um presentinho" para declarante; QUE por volta das 17:20 VITOR chama a declarante para subir até o quarto e diz que KENVIN virá em seguida com o segurança, pois a mulher dele também estava hospedada no hotel; Que ao chegar no quarto 502, do hotel Riale Brisa Barra, Av. Lúcio Costa, 5700 - Barra da Tijuca, foi para o banheiro tomar banho; QUE ao

sair do banho KEVIN já estava no quarto e o mesmo perguntou se a declarante queria beber

alguma coisa; QUE respondeu que sim e pediu um espumante;

Modelo topou transar com amigo e Kevin por R$ 2 mil:

QUE começaram a se beijar e disse a KEVIN que o combinado teria sido pra ficar apenas com ele e não com os dois, pois VITOR ainda estava no quarto; QUE KEVIN ofereceu a quantia de mil reais a declarante, que esse seria o "presentinho que havia prometido" e insistiu para que ficasse com os dois; QUE disse a KEVIN que para ficar os dois teria que ser mil reais de cada um; Que ambos aceitaram e ficaram de fazer uma transferência bancária assim que terminassem; Que iniciaram o ato sexual, porém sem penetração, uma vez que não tinham preservativos; QUE enquanto estavam juntos, JHONATAS entrou no quarto; QUE não sabe dizer se ligaram ou mandaram mensagem para JHONATAS pedindo camisinhas; QUE JHONATAS entregou um preservativo a VITOR;

MC Kevin se irrita por ficar sem camisinha:

QUE KEVIN insistiu para que JHONATAS deixasse o quarto para não atrapalhá-los; QUE JHONATAS insistiu em ficar e foi para o banheiro tomar banho; QUE a declarante disse a KEVIN que o combinado seria pra ficar com os dois e não com um terceiro; QUE enquanto JONATHAS tomava banho, a declarante já havia começado a ter relação sexual com penetração com VITOR, pois era o único que estava com preservativo, praticando apenas sexo oral em KEVIN; QUE quando JONATHAS saiu do banho, KEVIN

pediu para que ele deixasse o quarto dizendo: "SAI FORA SE NÃO VAI ME ARRASTAR, PORQUE VÃO VER MUITA GENTE AQUI NO QUARTO"; QUE JHONATAS insistiu em ficar, o que teria deixado KEVIN bastante irritado; QUE KEVIN começou a falar em voz alta para JHONATAS sair; QUE KEVIN ficou reclamando que estaria pagando tudo e não estava satisfeito porque a única camisinha que trouxeram foi entregue a VITOR; QUE após VITOR ter um orgasmo,

Segundo amigo retorna ao quarto e diz "estão vindo aí":

JHONATAS entrou no quarto pela segunda vez e disse: "estão vindo aí" "vai moiá"; QUE VITOR disse pra KEVIN sair fora pois ia "moiá"; QUE KEVIN reclamou, pois ele que estava pagando e não tinha transado com a declarante; Que KEVIN foi até a varanda e disse à declarante: "vem cá, bebê, quero ficar com você"; Que a declarante, então, saiu da cama onde já estava sentada, e foi em direção à varanda, ocasião que viu KEVIN encostado no parapeito; Que a declarante não se recorda exatamente do que a fez desviar a

atenção para dentro do quarto, até porque havia ingerido álcool e fumado maconha, porém se lembra que olhou rápido para dentro e, ao virar seus olhos para de volta à varanda, já viu KEVIN passando a segunda perna sobre o parapeito da sacada; Que, perguntada se nesse momento alguém bateu à porta ou falou algo, em especial no sentido de que a mulher de KEVIN o estava procurando, a declarante respondeu que não, que isso foi falado poucos minutos antes;

MC Kevin cai da varanda:

Que, após KEVIN passar a perna, já do lado de fora, a declarante viu que ele foi descendo, tanto que via apenas metade do corpo dele através do vidro do parapeito; Que, em sequência, viu KEVIN descer o corpo e ficar apoiado só com as mãos na parte mais baixa do parapeito; Que, em seguida, viu KEVIN fazer um movimento como se fosse dar um impulso, porém, como não estava encostada no parapeito, só percebeu tal movimento pelo que pôde observar do movimento dos braços, cabeça e parte do tronco; Que a declarante

afirma que tudo foi em questão de pouquíssimos segundos e ficou sem reação; Que a declarante viu quando, logo em seguida ao impulso narrado, KEVIN caiu; Que, neste momento, ao olhar para o lado, viu que VICTOR já estava na varanda; Que a declarante começou a gritar para chamar uma ambulância; Que VICTOR saiu correndo do apartamento para ver o que tinha acontecido com KEVIN; Que a declarante acredita que havia pessoas sentadas na varanda de frente ao apartamento em que estava, ou talvez com um andar de diferença, que possam ter visto a queda; Que tais pessoas, segundo se recorda, estavam

sentadas em uma mesa redonda; Que a declarante afirma que teve a impressão que que KEVIN fez tal movimento tentando acessar o andar de baixo, porém sua mão se soltou e ele caiu; Que, perguntada se VICTOR e JONATHAS permaneceram no quarto durante o momento em que KEVIN caiu, a declarante disse que VICTOR sim, porém não sabe se JONATHAS saiu ou não; Que sabe que VICTOR estava, porque este estava ao seu lado assim que as mãos de KEVIN se soltaram, porém não sabe precisar se JONATHAS estava porque este só apareceu quando a declarante estava gritando desesperadamente no quarto e ele, então, pediu para que ela não descesse;

Bianca retornou ao hotel em que estava

Que, então, JONATHAS desceu e a declarante ficou cerca de dez minutos no quarto, pegando suas coisas, dentre elas seu telefone; Que a declarante estava tão desesperada que desceu do apartamento descalça; Que, já embaixo, a declarante encontrou novamente JONATHAS, sendo que o segurança de KEVIN pediu a esse que retirasse a declarante do local; Que JONATHAS foi com a declarante até um prédio do lado, onde encontrou uma amiga que a declarante desconhece; Que a declarante estava muito nervosa e não se lembra exatamente o que JONATHAS e a mencionada amiga conversaram, mas se lembra que ela perguntou "cade a DEOLANE"; Que, em seguida, JONATHAS levou a declarante de volta à recepção do hotel onde tudo aconteceu; Que a declarante permaneceu na recepção por cerca de uma hora e depois andou até o hotel em que está hospedada".