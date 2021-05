MC Kevin Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 19:39 | Atualizado 18/05/2021 20:53

Rio - A causa da morte de MC kevin foi traumatismo cranio encefálico e hemorragia subaracnóidea, que é o sangramento no espaço entre o cérebro e o tecido que o cobre. A informação consta no laudo do exame de necropsia, que foi concluído às 12h10 desta terça-feira, pelo Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. MC Kevin morreu no domingo, ao cair da varanda do quinta andar do hotel em que estava hospedado, na Barra da Tijuca.

O laudo, assinado pelo perito legista Leonardo Huber Tauil, aponta que o rosto apresenta fratura do osso nasal, maxilar e mandibular, e que há lesões nos pulmões, com presença de sangue nas cavidades pleurais. Na região do tórax, o laudo aponta fraturas nos sétimos primeiros arcos costais anteriores à esquerda e nos três primeiros posteriores à esquerda.

Publicidade

O laudo do IML aponta ação contundente como resposta à pergunta 'qual foi o instrumento ou meio que produziu a morte?'.

"Ele bateu com a cabeça e deve ter tido fratura na base do crânio. Também bateu com o tórax e com o abdômen, pois há hemorragia intracraniana, hemorragia torácica e hemorragia abdominal por ação contundente, que foi a queda. Só a queda justifica todas essas lesões, mas ele pode ter batido em outros locais antes, pois é muito comum que, nesses casos, a pessoa tente se segurar e venha batendo nas sacadas provocando lesões", disse o médico legista Julio Cury ao analisar o laudo a pedido de O DIA.