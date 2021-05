Familiares, amigos e Valquiria Nascimento, mão do MC Kevin, chegam ao IML para indentificação e liberação do corpo do funkeiro. Daniel Castelo Branco

Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, usou os stories de seu Instagram, na tarde deste sábado (22), para mandar um recado ao amigo do cantor, MC VK - que estava com Kevin no quarto de hotel de onde o artista caiu da varanda e morreu, no último domingo (16), após não resistir aos ferimentos provocados pela queda. Dona Valquíria demonstrou não querer mais contato com VK e pediu que o rapaz pare de a procurar para se explicar.

"VK, não adianta me mandar mensagem. Não adianta me ligar, pedir pra falarem comigo. Eu não quero falar, não quero ouvir o que você tem pra falar. Vi sua mensagem dizendo que sua vida está de ponta cabeça. Se a sua está de ponta cabeça, imagina como que está a minha? Não tá nem de ponta cabeça, não sei nem te falar como está. E o Kevin, que nem tem mais vida pra estar de ponta cabeça? Meu filho não tem mais vida. Não quero mais explicação, mais nada. Não adianta tentar provar nada pra mim", começa a matriarca.

Em seguida, dona Valquíria continua seu desabafo dizendo que VK teve a oportunidade de se explicar, mas não o fez. "Você dormiu na minha casa, comeu da minha comida, me chamava de tia, sabe quem é o Kevin. Então, não me deu uma explicação no dia que aconteceu, no dia seguinte, no máximo, então precisa falar mais. Vai fala lá na Justiça, vai resolver com Deus. Eu não quero falar, porque se eu falar, eu vou magoar, vou xingar, vou pra cima e não é isso que eu quero. Então, você tem que se justificar com Deus, porque eu não quero explicação nenhuma e nem quero mais saber de você", finaliza.