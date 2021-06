Hagda Kerolayne Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 11:08

Rio - Ainda de luto, a família de Whindersson Nunes se recupera após a morte do bebê João Miguel, um dia após seu nascimento, em decorrência de um parto prematuro. Além do irmão de Whindersson, a irmã Hagda Kerolayne também fez uma tatuagem em homenagem ao sobrinho, o qual ela foi escolhida para ser madrinha.

Em suas redes sociais, a jovem contou que pôde ver o pequeno e que ele era fisicamente parecido com o pai, o comediante Whindersson Nunes. "Mas saibam que ele era idêntico ao pai, igualzinho, a coisa mais linda. Perfeito! Não consigo entender porque com ele, porque com a gente. Existe tanta gente ruim nesse mundo, meu Deus! Mas eu tenho certeza que ele vai voltar um dia! Só Deus sabe a dor que todos estamos sentindo, agradeço a todas as mensagens de carinho!! Eu creio que vai dar tudo certo. Eu sou a tia do João", escreveu Hagda em seus stories.