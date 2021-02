Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 18:17

Rio - Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, resolveu esclarecer aos fãs que não mantém contato com Luísa Sonza. Na última quinta-feira, Hagda usou as redes sociais para celebrar a gravidez de Maria Lina Deggan, atual cunhada.



"Sim, eu sou irmão do Whindersson. E não, não tenho contato com a Sonza", explicou. No vídeo, a irmã do humorista também contou que mora sozinha em São Paulo, e que não está namorando, mas está próxima de uma pessoa. "Então amanhã, quem sabe, posso estar namorando", destacou.