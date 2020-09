Irmã de Whindersson diz ser bi 'às vezes' e que 'mãe não vai gostar'

São Paulo - Irmã de Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne tirou dúvidas dos seguidores em um jogo de perguntas pelos stories do Instagram e ao perguntarem se era bissexual a menina confessou: "Meu deus, misericórdia, minha mãe não vai gostar nada disso, não. Sou não. Mas às vezes... sou".



Hagda também chamou atenção ao alfinetar ex-cunhada, Luísa Sonza, quando assumiu namoro com o cantor Vitão. "Se um dia eu namorar e alguém comentar na nossa foto 'meu casal', eu corto a amizade com a pessoa", declarou ela, referindo-se a um comentário antigo de Vitão em uma foto do ex-casal.