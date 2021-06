Isadora Pompeo fala sobre o fim do casamento com Thiago Maia Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 11:40

Rio - Após revelar, nesta terça-feira, que seu ex, Thiago Maia, tinha comportamentos machistas e a controlava, Isadora Pompeo resolveu abrir mais detalhes sobre o casamento com o jogador do Flamengo que durou apenas dois meses. A cantora disse que não vai mais se calar e que está fazendo terapia para se reestruturar.

fotogaleria

Publicidade

"Eu tô bem, muito obrigada a todo mundo que está perguntando. Eu estou me reestruturando emocionalmente. Estou fazendo terapia e trabalhando no meu emocional. Encaro isso como mais um degrau de maturidade, de escolha que estamos tomando. Sei que isso é representativo para nós mulheres. E não vou me calar. Creio que é o que Deus quer que eu faça. O justo não precisa se justificar. A verdade fala por si. E eu preciso muito erguer voz nesse momento por todo mundo que se cala", contou Isadora, pelos seus stories, no Instagram, e revelou que a decisão pela separação foi tomada pelo jogador.



"Uma coisa que não ficou clara é que a decisão do divórcio não partiu de mim. Não fui eu que quis. Eu lutei pelo casamento, tentei de todas as formas, mas a cabeça dele já estava formada e eu simplesmente aceitei. Acho que a gente dá conta que não dá mais quando não compete a nós", disse.