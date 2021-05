Sasha mostra fotos de seu casamento com João Figueiredo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 06:17

Sasha resolveu mostrar alguns momentos de seu casamento com João Figueiredo, A cerimônia, conforme a coluna antecipou em primeira mão, aconteceu na casa de Xuxa Meneghel em Angra dos Reis, no último sábado (22). "São tantos momentos que se eternizaram no meu coração...", escreveu ela, que abriu o álbum com uma foto em que aparece ao lado da mãe e de Luciano Szafir.

As imagens mostram alguns dos bastidores da comemoração, como Xuxa enfeitando os cabelos da filha e a emoção do abraço de Sasha e João com as madrinhas do casamento.