Sasha compartilhou novas imagens de seu casamento com João Figueiredo nesta segunda-feira. No Instagram, a modelo, de 22 anos, mostrou alguns detalhes da cerimônia intimista que realizou com o cantor, de 21, na casa de Xuxa em Angra dos Reis, no Rio.



"São tantos momentos que se eternizaram no meu coração...", escreveu ela na legenda da publicação.









No feed, Szafir também fez uma publicação especial para os recém-casados. "Minha pequenina Sasha Meneghel e João Figueiredo, eu desejo a vocês toda felicidade e saúde desse mundo, foi tão lindo...", escreveu o ator na legenda da foto em que a modelo declara seus votos. "E claro que me acabei de chorar na hora dos votos", brincou Luciano.

