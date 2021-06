Juliette Freire - Reprodução Instagram

Juliette FreireReprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 12:49 | Atualizado 02/06/2021 12:51

Rio - A Americanas, patrocinadora do BBB 21, acaba de firmar parceria com a campeã do reality, Juliette Freire, novo fenômeno da internet. A marca assinou contrato de exclusividade no segmento de varejo e terá a paraibana como sua embaixadora ao longo do ano.

"A escolha da Juliette como embaixadora da marca, que tem poder de comunicação com o Brasil inteiro, fortalece o propósito da Americanas de estar em todos os cantos do país, presente na vida de todos os brasileiros. Queremos mostrar que os clientes, e fãs da Juliette, podem contar com a marca em todos os momentos", comenta Leonardo Rocha, diretor de marketing da plataforma digital da Americanas.Como embaixadora, a campeã do programa participará de diversas ações, como campanhas e ativações nas redes, ambiente no qual Juliette Freire já é um grande case, além de lives no app e no canal da marca no YouTube.Atualmente com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, a advogada e maquiadora já ultrapassou influenciadores de peso do mercado digital. A contratação está sendo gerenciada pela agência Stage Digital.