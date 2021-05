Dayane Mello é alvo de ameaças e ataques xenofóbicos Reprodução Internet

Publicado 29/05/2021 13:58

Rio - Dayane Mello, que ficou conhecida por participar do Big Brother Itália, usou as redes sociais neste sábado para lamentar a morte da mãe, Ivone dos Santos. A modelo escreveu um longo texto sobre perdão, já que foi abandonada por Ivone e criada pelo pai.



"Hoje sofri mais uma perda, mas sei que para minha mãe foi um descanso, pois ela estava sofrendo em uma cama de hospital. Tivemos nosso percurso, tivemos o perdão uma da outra, ela era uma pessoa do bem, estará sempre em nossos corações. O passado ficou no passado", declarou Dayane.