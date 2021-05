Sasha Meneghel e João Figueiredo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 11:38

Rio - Xuxa Meneghel divulgou o clipe do genro João Figueiredo, que conta com a participação de Mariana Nolasco e Sasha, na noite desta sexta-feira. O marido de Sasha agradeceu o apoio da rainha dos baixinhos nas redes sociais.



"Esse é meu genro, João Figueiredo, que foi dirigido pela minha filha Sasha Meneghel. Parecem dois anjos cantando, Mariana Nolasco. Muito orgulho, parabéns!", escreveu a apresentadora. "Obrigado Xu, obrigado por todas as dicas e conselhos... Aprendo muito com você", respondeu o cantor gospel.