Aos 62 anos, Victor Fasano mostra corpo sarado em cachoeira Divulgação

Por iG

Publicado 29/05/2021 11:02 | Atualizado 29/05/2021 11:02

Victor Fasano causou furor nas redes sociais ao postar uma foto de sunga em uma cachoeira em Pirenópolis, Goiás. Longe da TV desde 2015, o eterno galã de novelas nos anos 1990 e 2000, chamou a atenção por conta do físico sarado.



"Está igual vinho, só melhora com o tempo", disse uma fã. "O homem mais bonito do Brasil", elogiou outra.