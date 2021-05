Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha Reprodução

Por O Dia

Rio - Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, disse que está preocupada com o crescimento das filhas gêmeas no Brasil. Grávida pela primeira vez, a empresária de 36 anos afirmou que não vai esconder seu passo das filhas e que tem medo da "sociedade machista".



Em entrevista ao site "Notícias da TV", Raquel contou que não gosta de sofrer por antecipação, mas que está pensando no futuro e no crescimento das filhas em um país que só a enxerga como garota de programa. Não ligo para os comentários de ódio que escrevem a meu respeito, mas começaram a falar sobre minhas filhas. Um homem escreveu: 'Chega de vadias nesse país'. Elas ainda nem nasceram, não têm culpa das minhas escolhas no passado. Tenho medo dessa sociedade machista, receio do que minhas filhas podem escutar sobre mim", disse.