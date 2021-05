Príncipe Harry Reprodução/Youtube

Por O Dia

Publicado 29/05/2021 13:34

Rio - Harry só soube da morte do avô paterno, o príncipe Philip, após a polícia ir em sua casa em Santa Bárbara, em Los Angeles. Segundo o TMZ, os integrantes da família real não informaram o filho mais novo de Diana e Charles.



Conforme apurou o tabloide "The Mirror", Harry soube do falecimento de Philip uma hora antes da publicação da nota oficial. Antes dos guardas comunicarem o marido de Meghan Markle, a embaixada dos Estados Unidos tentou contatar o duque de Sussex às 3h da manhã. Por conta da urgência, um representante da embaixada teria telefonado para o Departamento de Xerife de Santa Bárbara pedindo que um oficial fosse até a casa dos duques. “A nota de chamada diz que foi um pedido de serviço da embaixada dos Estados Unidos em Londres”, afirmou o guarda.