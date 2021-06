Juliana Paes - Reprodução

Publicado 02/06/2021 14:35 | Atualizado 02/06/2021 14:37

A atriz Juliana Paes deu sua opinião sobre a forma como a médica Nise Yamaguchi foi tratada na sessão de ontem (1) da CPI da Covid em seus stories do Instagram.

"Show de horror e boçalidades na CPI da Covid. Certa ou errada... Não importa! Intimidação, coação... Fala interrompida... Mulher merece respeito em qualquer ambiente", escreveu ela, em uma postagem com a foto da médica.

A profissional é defensora do uso da cloroquina no tratamento da covid-19. Nise foi ouvida pelos senadores e teve um embate mais direto com Otto Alencar (PSD-BA), que questionou se ela tem conhecimento para opinar sobre tratamento do coronavírus.