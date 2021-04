Eduardo Girão (Podemos-CE) Rodrigo Viana/Senado Federal

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 16:52

Na manhã desta terça-feira, o requerimento para a instalação de uma CPI da Covid-19, ampliada para investigar o governo federal, recursos federais por estados e municípios, obteve o apoio da maioria do Senado. As informações foram apuradas pela CNN Brasil.



O senador Eduardo Girão informou que 43 dos 81 senadores já assinaram o documento que deverá ser incorporado ao requerimento de instalação da CPI formulada para investigar apenas a responsabilidade do governo federal.



Confira a lista dos 43 senadores que assinam a lista da CPI ampliada:

Publicidade



1. Eduardo Girão (Podemos-CE)

2. Alvaro Dias (Podemos-PR)

3. Jorge Kajuru (Cidadania-GO)

4. Flávio Arns (Podemos-PR)

5. Alessandro Vieira (Cidadania-SE)

6. Styvenson Valentim (Podemos-RN)

7. Oriovisto Guimarães (Podemos-PR)

8. Reguffe (Podemos-DF)

9. Lasier Martins (Podemos-RS)

10. Paulo Paim (PT-RS)

11. Plínio Valério (PSDB-AM)

12. Rose de Freitas (MDB-ES)

13. Izalci Lucas (PSDB-DF)

14. Soraya Thronicke (PSL-MS)

15. Marcos do Val (Podemos-ES)

16. Luis Carlos Heinze (PP-RS)

17. Esperidião Amin (PP-SC)

18. Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

19. Eduardo Gomes (MDB-TO)

20. Elmano Férrer (PP-PI)

21. Carlos Viana (PSD-MG)

22. Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

23. Chico Rodrigues (DEM-RR)

24. Zequinha Marinho (PSC-PA)

25. Eduardo Braga (MDB-AM)

26. Marcos Rogério (DEM-RO)

27. Carlos Fávaro (PSD-MT)

28. Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

29. Luiz do Carmo (MDB-GO)

30. Ciro Nogueira (PP-PI)

31.Roberto Rocha (PSDB-MA)

32 Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)

33 Marcio Bittar (MDB-AC)

34 Rodrigo Cunha (PSDB-AL)

35. Irajá (PSD-TO)

36. Mailza Gomes (PP-AC)

37. Alexandre Giordano (PSL-SP)

38. Jayme Campos (DEM-MT)

39. Lucas Barreto (PSD-AP)

40. Dário Berger (MDB-SC)

41. Telmário Mota (PROS-RR)

42. Jorginho Mello (PL-SC)

43. Maria do Carmo (DEM-SE)