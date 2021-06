Sasha e o marido, João Figueiredo, chegam às Ilhas Maldivas - Reprodução Internet

Publicado 02/06/2021 15:40 | Atualizado 02/06/2021 15:44

Rio - Antes da lua de mel nas Ilhas Maldivas , João Figueiredo deu entrevista ao podcast "Positivamente" e comentou alguns detalhes de sua união com Sasha Meneghel. No programa, o cantor revelou que algumas pessoas ficaram surpresas com a notícia de seu casamento com a modelo e explicou que a idade do casal é o principal motivo.

"As pessoas ficam em choque. Já falaram várias vezes que somos muito novos", começou o artista, que tem 21 anos, enquanto Sasha tem 22. "Quando você tem certeza do amor que tem por aquela pessoa e ela por você, e quando você identifica que seus objetivos e seus propósitos fazem sentido com aquela pessoa e com o que ela almeja viver, é só você de fato se unir e caminhar junto", afirmou João.

O cantor ainda aproveitou para se declarar para a esposa. "Paixão é muito bom, quero viver apaixonado pelo resto da minha vida, e assim vou viver para sempre, muito apaixonado por ela. Mas amor é uma escolha. E o ato de se unir a alguém é muito racional de você ter plena ciência de que faz sentido, de que os dois pretendem caminhar juntos para um objetivo final e esse objetivo ser o mesmo", opinou o cantor.

João contou que sua relação com Sasha iniciou como uma amizade, mas os sentimentos mudaram a partir de uma conversa. "Quando a gente começou a se conhecer melhor, ficamos muito amigos, melhores amigos, antes de tudo. Quando ela me falou essa frase [uma oração em que pedia um pretendente que amasse a Deus mais que a ela], eu quase caí da cadeira. 'Meu Deus, eu quero casar com essa mulher!' E a gente se aproximou muito, ficou muito amigo. Depois é que a gente começou a se gostar e começou a namorar."