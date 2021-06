Adriane Galisteu - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 19:30

Em um vídeo no canal do YouTube, Adriane Galisteu falou sobre as suas primeiras vezes na vida. Primeira palavra, primeiro apelido, primeiro beijo, primeiro animal de estimação, primeiros amigos e também a primeira relação sexual foram os assuntos abordados pela apresentadora.

Ao falar da primeira relação sexual, Adriane não teve boas lembranças. "Minha primeira vez foi caótica. Simples e objetiva: ca-ó-ti-ca! Assim como o meu primeiro beijo. Foi tão traumatizante o primeiro beijo que eu demorei um ano para beijar de novo. E a primeira vez foi a mesma coisa. Rolou a primeira vez e eu fiquei tão apavorada que eu sumi do rapaz e cheguei na casa da minha mãe com a blusa virada ao contrário", contou.

A apresentadora ainda lembrou que apanhou da família ao contar a novidade. "Cheguei, contei e já apanhei. Apanhei da minha mãe, apanhei do meu pai... Minha mãe contou para a minha avó, meu avô, fez um puta de um escândalo. Foi uma m... sem tamanho. Fora que foi ruim, horroroso. Fiquei mais um ano, um ano e meio... Coitado do meu namorado que chegou. Não rolava, eu dei uma trancada e falei: 'esquece!' Isso não é para mim, esse negócio não é para mim. Foi horrível a minha primeira vez, em todos os sentidos: a pessoa errada, jeito errado, tudo horroroso. E o primeiro beijo também! Abafa! Graças a Deus a gente erra para poder acertar. Como diz uma pessoa que eu conheço a gente tem que roer o osso para comer a carne, né amor? Tem que dar umas roídas de osso!", afirmou.