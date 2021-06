Flor Fernandez diz que Juliette "não precisa de terapia" - Reprodução/SBT

Reprodução/SBT

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 17:34

Rio - A saúde mental de Juliette Freire foi tema do "Fofocalizando" desta quarta-feira (2), no SBT. Após a polêmica da influenciadora Blogueirinha ter cobrado por mais conteúdos nas redes sociais da campeã do "BBB21" , os apresentadores comentavam o estado em que a maquiadora se encontra, quando Flor Fernandez disse que a advogada deveria descansar e, portanto, não precisaria de terapia.

“Você vai ver que vai melhorar. Você não precisa de terapia, você foi terapeuta de muitas pessoas", afirmou Flor após concordar com a fala de Ana Paula Renault, que aconselhava a paraibana a voltar para casa e estar com sua família. Mas a ex-BBB foi contra o comentário da colega sobre o acompanhamento profissional: “Todo mundo precisa de terapia”, opinou Ana Paula.

“Sim, mas ela foi terapeuta de muitas pessoas. Ela não tinha dinheiro para fazer terapia antes”, esclareceu Flor. A apresentadora ainda enviou mais um recado para Juliette: “Seu sofrimento não é à toa. Você vai ver que pode ser uma Juliette”, acrescentou.

Chris Flores também aproveitou o momento para deixar um conselho para a campeã. “Juliete, vou te dizer uma coisa, tem gente muito mais madura [no sentido da idade e da experiência] que você, há muito mais tempo nesse meio, sendo celebridade, artista, ator, cantor, seja lá o que for... Que não tem a maturidade que você tem", começou a apresentadora.

"É difícil, porque, às vezes, as pessoas aparecem felizes, vibrantes, mas no fundo estão sofrendo muito. É normal não ficar bem, a gente tem que entender isso também, que nem sempre as pessoas estão aqui [faz gesto com a mão na altura da cabeça], às vezes, elas estão aqui [faz gesto com a mão na altura do umbigo]", afirmou Chris.