Kerline e Arcrebiano, o Bil, do 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 11:44

Rio - Depois do rolo com Karol Conká no 'BBB 21', mais uma ex-participante do reality foi apontada como affair de Arcrebiano, o Bil. Dessa vez, o alvo foi Kerline, a primeira eliminada da edição. No entanto, os dois negaram o envolvimento. "Que preguiçaaaaaa, todo dia uma coisa diferente!", disse Bil, nas redes sociais, desmentindo a fofoca feita durante uma live no Instagram.



fotogaleria

Publicidade

Kerline, por sua vez, não só negou o envolvimento com Bil como revelou que depois que saiu das casas só se relacionou uma vez, e com uma mulher. "Gente, não peguei ningueeeem! Só dei uns beijos e nem em homem foi" escreveu a ex-BBB no Twitter. E aí, alguém desconfia quem foi?