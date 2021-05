Vaza áudio de Karol Conká nos bastidores Reprodução / GShow

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 00:32 | Atualizado 06/05/2021 00:35

Rio – O Big Brother Brasil 21 já acabou, mas parece que o fogo no parquinho continua rolando nos bastidores. Nessa quarta-feira (05) aconteceu o programa BBB A Eliminação, com a participação de todos os confinados dessa edição. No camarim, a ex-BBB Kerline estava fazendo um stories para o seu instagram e, sem querer, gravou junto uma conversa da Karol Conká.

No áudio da gravação podemos ouvir a rapper falando "Não devia nem tá julgando. Sabe que tudo que vai volta, me chamou de vazia e olha agora quem tá com o programa vazio”. Rapidamente essa gravação viralizou pelas redes sociais e o público lembrou-se de uma situação, quando Karol ainda estava no programa, que a influencer Rafa Kalimann chamou Conká de “Vazia” . A web logo associou uma coisa com a outra e resolveu cravar que a fala é uma indireta para a apresentadora, que recentemente estreou um programa no Globoplay, o Casa Kalimann.

Publicidade

Confira o momento na íntegra:

Atenção a voz no fundo! Parece que é a Karol falando pic.twitter.com/2853It5SuX — Cereja Negra (@blogcerejanegra) May 6, 2021

Publicidade

"Não devia nem tá julgando. Sabe que tudo que vai volta, me chamou de vazia e olha agora quem tá com o programa vazio!" (Karol Conká na voz de fundo do stories da Kerline)



GENTEEEEEEEEEEEEEE #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/sbLwWCugPN — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 6, 2021

Karol conka é VAZIA. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) February 3, 2021

Publicidade