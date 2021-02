Rafa Kalimann. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Rafa Kalimann saiu em defesa da Thelminha Assis, após a participante do 'BBB 21', Karol Conká dizer que a vencedora da última edição teve proteção de Rafa e Manu Gavassi, dando a entender que a médica anestesiologista e campeã da última edição só avançou no jogo graças ao apoio que teve de duas brancas.

"Eu fico muito preocupada porque o Brasil é um país racista e eles adoram botar um pretinho no chinelo, botar o pretinho lá embaixo. Quem protegeu a Thelma na última edição foi a Manu, Rafa e ela mesma. Mas ela não conseguiu se proteger sozinha, tinha que ter as amigas brancas por ela. Eu não tenho amigas brancas aqui por mim", diz Karol em conversa no quarto do líder.

Rafa não gostou nada e detonou Karol. "A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar. Fez um jogo lindo e de muito orgulho. Representou. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelminha. Que vergonha. Karol Conká é vazia", alfinetou Rafa.