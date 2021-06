Luana Araújo - Jefferson Rudy/Agência Senado

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/06/2021 17:02 | Atualizado 02/06/2021 17:05

Brasília - Após assistir a uma coletânea de declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia, a médica infectologista Luana Araújo disse à CPI da Covid ser impossível não sofrer um "impacto quase que emocional" ao se defrontar com opiniões como as exibidas em vídeo pelo senador e vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

"Não é possível ouvir uma declaração, ou um conjunto de declarações de quem quer que seja - não estou personalizando na figura do presidente - nesse momento, sem sofrer um impacto quase que emocional, além do racional que a gente trabalha no dia inteiro, ao ver isso", afirmou a médica, que teve o nome vetado pelo governo federal para integrar o Ministério da Saúde mesmo após anuncio do titular da pasta, Marcelo Queiroga. "A mim, me dói", concluiu a infectologista. A sessão foi suspensa para um intervalo de 20 minutos.

Na compilação de declarações de Bolsonaro exibidas na comissão, estavam as ocasiões em que o presidente classificou a covid-19 como gripezinha e disse que o "poder destruidor do vírus" estaria sendo "superdimensionado", por exemplo. "Essas declarações, de qualquer cidadão, qual o impacto que teria numa pandemia?", questionou Randolfe.

Luana iniciou a resposta dizendo que não gostaria que sua participação na comissão fosse utilizada "de forma diferente" de uma presença técnica. Mas emendou afirmando que a situação é "muito difícil, complexa e triste" para quem trabalha com infectologia e saúde pública, vendo pelo que passam os pacientes da covid-19. "Testemunhando as dificuldades e os horrores que a gente vem passando".

"Eu compreendo perfeitamente que existam consequências de determinadas políticas públicas, e uma das minhas atribuições é tentar desenvolver políticas públicas que minimizem impactos socioeconômicos graves de uma situação como essa", disse. "A mim, como médica, infectologista e educadora, isso (as declarações) me suscita a ideia de que preciso trabalhar mais, informar melhor as pessoas, que não estou sendo suficiente nas palavras que tenho usado, porque a mim me parece que falta informação de qualidade", disse ela.