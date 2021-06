Juliana Paes - Reprodução

Juliana PaesReprodução

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 09:03 | Atualizado 03/06/2021 09:06

Rio - Juliana Paes resolveu fazer um longo vídeo para explicar seu posicionamento político. A atriz, que havia defendido a médica Nise Yamaguchi durante a CPI da Covid, foi às redes sociais para falar como se sente em relação ao atual governo e pedir respeito "por ser quem é".

fotogaleria

Publicidade

"Eu já falei publicamente sobre querer vacinas, mas não vou fazer isso todos os dias. Agora eu não me sinto no direito de pedir às pessoas para não trabalhar. Nós estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos da história mundial: ou você morre de fome ou você morre de vírus. Eu não sou bolsominion, como adora criticar quem não me conhece de perto. Eu tenho críticas severa a esse que nos governa. Por outro lado, eu tampouco quero que governe essa oposição que se insinua para o futuro. Eu estou em um ambiente que não me sinto representada por ninguém. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema esquerda, não apoio delírios comunistas da extrema esquerda", disse Juliana em resposta a críticas de uma colega, que não foi citada.

A atriz também tentou explicar suas fotos em clima leve e a rotina divertida que mostra em suas redes sociais no dia a dia. Segundo Juliana, ela não se sente confortável para mostrar outro comportamento ao público. "Foto em rede social não é representação da realidade", completou.

Publicidade

Confira o vídeo na íntegra: