Publicado 03/06/2021 11:15

Rio - Vitão estaria viajando pelo México para cumprir uma série de compromissos profissionais. Segundo o colunista Leo Dias, o cantor, que falou sobre os ataques que Luísa Sonza está sofrendo, teria tirado um tempo livre para aproveitar a praia em Cancún, mas teria perdido a paciência e tirado satisfação com um grupo de brasileiros que também estava por lá.

O grupo de turistas teria reconhecido o cantor e gritado "meu casal". Incomodado com a brincadeira, Vitão teria ido brigar com os brasileiros. A piada teria irritado o artista porque a frase foi um comentário que ele fez em uma foto de Whindersson Nunes e Luísa Sonza quando os dois eram casados e o intérprete de "Chamego" ainda não tinha nenhum envolvimento com a loira.

Porém, nessa época já rolavam boatos de que ele estava tendo um affair com Luísa Sonza. Pouco tempo depois, o humorista e a cantora se divorciaram e ela começou a namorar Vitão. O casal de cantores passou a ser muito atacado nas redes sociais, mesmo após o comediante confirmar que não houve nenhuma traição.

Recentemente, os ataques e ameaças nas redes sociais voltaram a acontecer com toda força. Muitas pessoas começaram a culpar Luísa Sonza pela morte do filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, que nasceu prematuro de seis meses. A cantora precisou até mesmo ser afastada das redes sociais.