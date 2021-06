Juliana Paes e Letícia Sabatella - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 03/06/2021 13:29

Rio - Após a fala polêmica de Juliana Paes, Letícia Sabatella , colega da atriz, resolveu se posicionar nos comentários da publicação. De forma educada e amistosa, Letícia apontou suas discordâncias no texto e deixou em aberto a possibilidade de mostrar seus pontos de vista para Juliana Paes. Letícia contou que acompanha de perto movimentos sociais e pediu mais cuidado na fala da amiga. Confira o relato:

"Ju, não sei o que houve. O que provocou a sua resposta, tão clara e sincera. Sempre tive e sigo com o mesmo carinho e admiração por você. Um dia, a gente pode conversar com calma, te mostraria que, através de muitas fakenews disseminadas para acreditarmos que o Brasil corre o risco de virar uma ditadura comunista, partem de quem está querendo implantar uma ditadura ao molde do que já houve em nosso país. Em meu caminho, sempre cuidei de conhecer de perto os movimentos sociais tão criminalizados. Só este cuidado, te peço na sua linda fala, minha querida. O de não "enquadrar" a pobreza que se organiza para transformar coletivamente a sua realidade em uma comunidade com mais igualdade. Creio tanto na sua luz, na sua beleza interior, que me permito não admirar todos os pontos da sua fala, mas sim, te chamar pra uma conversa muito fraterna. De fato, você, seu grande talento, seu carisma me inspiram e me ensinam muitas coisas, você sabe e eu, sempre que posso, te digo isso. De todo modo, achei muito bom você se posicionar contra o que é preciso mesmo se posicionar. Te amo.", escreveu a atriz.