Bolsonaro esteve presente no Acre e abandonou a entrevista ao ser perguntado sobre decisão judicial que beneficia seu filho

Publicado 24/02/2021 14:39 | Atualizado 24/02/2021 14:42

Rio Branco - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abandonou a entrevista coletiva em que esteve presente, no Acre, ao ser questionado sobre a decisão do STJ de derrubar a quebra de sigilos bancários do seu filho e senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).



Assista o momento em 24:35:

A decisão da 5ª Turma do STJ , que beneficia Flávio Bolsonaro , se refere a anulação da quebra de seus sigilos bancários e fiscais no caso em que respondia pelos supostos desvios de recursos parlamentares quando era deputado estadual no Rio de Janeiro.