Por IG - Gente

Publicado 03/06/2021 10:59

Rio - Tiago Abravanel voltou a comentar a mais nova polêmica envolvendo a família dele. Após gravar um vídeo criticando as falas de Patrícia Abravanel que foram consideradas homofóbicas, o ator foi ao Stories dizer que o objetivo dele nunca foi atacar a tia, mas falar sobre "evolução".

"Eu preciso agradecer o carinho de vocês, as mensagens de amor, de afeto, de respeito. Falar que o que está acontecendo e que o vídeo que eu postei é sobre evolução. Evolução através do amor, evolução através do respeito. Sobre evolução através de aprendizados e ensinamentos. Como falei no vídeo, não sou dono da verdade. Tenho muita coisa para aprender na minha vida e estou disposto", disse.

O ator e cantor também falou que é importante fugir do cancelamento. "Quando eu coloquei o vídeo, não quis atacar a Patrícia. Simplesmente só esclareci e mostrei a situação dentro do ponto de vista de quem sente isso na pele. Isso é necessário, isso precisa ser dito", explicou Tiago Abravanel.

O neto de Silvio Santos contou que muitas pessoas falaram que ele deveria ter ligado para Patrícia e não ter gravado um vídeo e publicado nas redes sociais. O artista. "Talvez vocês achem que a gente tem uma intimidade que a gente não tem. Isso só diz respeito à minha relação com ela e à relação que eu tenho com a minha família", diz Tiago.

Entenda o que aconteceu:

Durante o programa "Vem pra Cá", do SBT, Patrícia Abravanel falou que a comunidade LGBTQIA+ deveria ter compreensão com os conservadores e disse que tem dificuldade em explicar relacionamentos homoafetivos para os filhos. Após isso, a apresentadora foi a ser muito criticada nas redes sociais e chamada de homofóbica.

Entre os vários famoso que repudiaram os comentários de Patrícia, está Tiago Abravanel. O ator gravou um vídeo falando que as pessoas não devem opinar sobre a sexualidade alheia, devem apenas respeitar. Cintia Abravanel, filha mais velha de Silvio Santos, também se posicionou e deu uma alfinetada na irmã.